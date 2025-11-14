El cartel del cuarteto infantil 'Blam, blam, blam... digan lo que digan al final siempre me castigan'.

El cuarteto infantil de La Algaba cumplirá en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz de 2026 su tercera participación con 'Blam, blam, blam... digan lo que digan al final siempre me castigan'.

Este grupo se formó en esta localidad sevillana bajo el título de 'Los que se duermen en las glorias' en 2023. Ya al año sigueinte decidió dar el salto a Cádiz, conquistando el cuarto premio con 'Blam, blam, blam... somos los hijos secretos de Diego Tristán'.

En la pasada edición, se quedó fuera de la final con 'Blam, blam, blam... vaya tela mi tío lo que me está haciendo pasar' debido a la enorme competencia en una modalidad en auge.

No habrá cambios en la autoría, con letra de Antonio Muñoz Molina y José Manuel Doña Calvo, y música de José Manuel Doña Calvo y Fernando Manuel Rodríguez Endrina.