Comparsa infantil 'El hilo rojo'

La comparsa infantil 'La centinela' fue en la pasada edición del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz uno de los grupos más destacados al evocar con su estilo a las comparsas infantiles que traía la Peña Nuestra Andalucía en los años 90. Con esta seña de identidad, y el primer premio, este grupo volverá a participar en 2026 con 'El hilo rojo'.

La principal novedad de este grupo es que no podrá contar con Antonio Manuel Guerrero Toni el Piojo como músico. Esta labor la asumirá Jesús Carrión, que se estrena como autor de una agrupación en el COAC. La letra volverá a correr a cargo de David González.

Esta será la tercera participación de esta formación en el certamen de coplas gaditano. Su estreno fue en 2024 con 'Si yo te contara...', consiguiendo el segundo premio, mientras que en la pasada edición subió al escalón más alto con 'La centinela', demostrando que puede ser un grupo de futuro en la fiesta.