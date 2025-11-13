Comparsa infantil 'El grito del futuro'

Un nuevo proyecto de comparsa infantil ha echado a andar para el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz de 2026 de la mano de Irene Flores y Miguel Ángel Cantero. Esta se llamará 'El grito del futuro'.

Aunque el conjunto es novato, sus autores tienen algo de bagaje en la fiesta. Así, Miguel Ángel Tinajero ha sido autor de la comparsa juvenil 'La luchadora' (segundo premio en 2016) y la chirigota 'Lo mío es mío y lo tuyo es tuyo, pero lo mío es mejón (Los envidiosos)' (2018).

Por su parte, Irene Flores ha sido directora de la comparsa infantil 'Rumbo al sur' (primer premio en 2011) y la comparsa juvenil 'Con nueva ilusión' (segundo premio en 2013).