Coro juvenil 'A pico y pala'

La llama de la Peña Cultural y Carnavalesca La Salle Viña se mantiene viva gracias a su coro juvenil, que en este Concurso Oficial de Agrupaciones Carnvalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz de 2026 cumple nueve años desde que naciera en 2017 con 'Un sueño hecho tango', consiguiendo el segundo premio. En la presente edición, concursará con 'A pico y pala'.

Desde 2023, este es el único coro que compite en juveniles, aunque ya tiene la suerte de estar acompañado en la cantera por el coro infantil de Chiclana. En este 2026, la autoría volverá a correr a cargo de Jesús García, Joaquín Ballester e Isaac Lavi.

En esta etapa, el coro de La Salle Viña ha conseguido el primer premio con 'La liga' (2023), 'La pecera' (2024) y 'El coro de la IA' (2025), mientras que ha subido al segundo escalón con 'Un sueño hecho tango' (2017), 'Los emisarios' (2018), 'En tus cinco esquinas' (2019) y 'Al sur del sur' (2020).