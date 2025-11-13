Chirigota infantil 'Venimos por el primero'

David Gutiérrez Martín contará con parte del grupo de la chirigota infantil 'Los cebaduras' para proseguir su camino en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz de 2026. En esta edición, concurrirá con 'Vamos por el primero'.

Esta será la tercera participación de este grupo desde que se formara en el año 2024 'A las cuatro nos vemo en la do', conquistando el tercer premio. En la pasada edición, repitió en la final con 'Los cebaduras', consiguiendo el cuarto premio.

De esta forma, David Gutiérrez se mantiene colaborando con la cantera en su actual etapa desde el año 2018, cuando hizo parte del repertorio de la chirigota juvenil 'Los Cristobitas'. Posteriormente, también exploró la comparsa con las infantiles 'El amarre' (2020) y 'Con el paso del tiempo' (2022).