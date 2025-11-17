Cuarteto infantil 'Estos dioses están colgao, desde el Olimpo andaluz haciendo historia'

Guillena volverá a contar seis años después con un cuarteto de la cantera en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz de 2026. Este será infantil y participará bajo el título de 'Estos dioses están colgao, desde el olimpo andaluz haciendo historia', perteneciendo a la Asociación Cultural Carnavalesca El Porreteo.

Al frente de este proyecto estarán José Rodríguez Ambrosio y Lázaro Rendón Fernández, quienes ya lideraron el cuarteto juvenil que esta localidad presentó en el COAC entre 2017 y 2020. Así, estuvo presente con 'Desde la Andaluzía projunda' (accésit en 2017), 'Se busca cuarteto políticamente incorrecto' (2018), 'Blanquita I y los caballeros de la mesa semicircular: the comedy' (tercer premio en 2019) y 'Una familia monstruosamente divertida' (2020).

Anteriormente, José Rodríguez Ambrosio ya presentó en el Falla el cuarteto adulto '¡Ofú! ¡Esto es un pelotazo!', en 2002.