Cuarteto infantil 'Estos dioses están colgao, desde el Olimpo andaluz haciendo historia'
El cuarteto de la Asociación Cultural Carnavalesca El Porreteo, de Guillena, para el Concurso del Gran Teatro Falla de 2026
Todas las agrupaciones inscritas en el COAC 2026
Guillena volverá a contar seis años después con un cuarteto de la cantera en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz de 2026. Este será infantil y participará bajo el título de 'Estos dioses están colgao, desde el olimpo andaluz haciendo historia', perteneciendo a la Asociación Cultural Carnavalesca El Porreteo.
Al frente de este proyecto estarán José Rodríguez Ambrosio y Lázaro Rendón Fernández, quienes ya lideraron el cuarteto juvenil que esta localidad presentó en el COAC entre 2017 y 2020. Así, estuvo presente con 'Desde la Andaluzía projunda' (accésit en 2017), 'Se busca cuarteto políticamente incorrecto' (2018), 'Blanquita I y los caballeros de la mesa semicircular: the comedy' (tercer premio en 2019) y 'Una familia monstruosamente divertida' (2020).
Anteriormente, José Rodríguez Ambrosio ya presentó en el Falla el cuarteto adulto '¡Ofú! ¡Esto es un pelotazo!', en 2002.
La ficha
Localidad: Guillena (Sevilla).
Letra: José Rodríguez Ambrosio.
Música: Lázaro Rendón Fernández.
Dirección: La agrupación.
Representante legal: Francisco Antonio Jiménez Gómez.
En 2025: No salió
También te puede interesar
Lo último