Chirigota juvenil 'Las eurovisivas'

La chirigota juvenil de Pepe Juan Pastrana y Francisco Joaquín Fernández Cressi Sito es el grupo a seguir de cara al futuro cuando dé el salto a la categoría de adultos del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz. De momento, en este 2026 habrá que disfrutarlas en juveniles con 'Las eurovisivas'.

Su trayectoria, de la mano de uno de los autores que más y mejor ha trabajado con la cantera en las últimas tres décadas, es impoluta desde que surgiera en el año 2020 en infantiles con 'Pa roja, roja, nosotras', consiguiendo el segundo premio.

Desde el regreso del Carnaval tras la pandemia, no se ha bajado del primer escalón con las infantiles 'Las Lolas Lolitas' (2022) y 'Las santitas' (2023), y las juveniles 'Las añejas' (2024) y 'Las gitaneras' (2025). Por ello, es el gran rival a batir para el resto de participantes.