El Concurso del Falla conoció anoche a sus primeros ganadores, aunque en este caso el reparto de los premios sea lo de menos. La ilusión de verse sobre las tablas y de recibir el aplauso de un Gran Teatro Falla entregado fue la mayor satisfacción para los más pequeños del certamen de coplas, participantes en una final infantil que llenó -al menos a ratos- el coliseo gaditano de la plaza Fragela.

El único requisito indispensable para los protagonistas de la jornada era disfrutar de la experiencia, más allá del resultado. El Carnaval no deja de ser un pasatiempo para ellos y como tal lo afrontaron los niños y niñas que jugaron a ser cuarteteros, chirigoteros y comparsistas, muchos de ellos por primera vez . Este espíritu no impidió que oyéramos buenos repertorios de la mano de unas agrupaciones de la cantera que cada vez tienen más que decir.

La función, que se alargó hasta más allá de la medianoche -el único lunar de la velada, pues no son horas para niños tan pequeños tanto en el escenario como en el graderío- comenzó con un bonito homenaje a Juan Carlos Aragón y Manolo Santander a cargo de la Escuela de Artes Escénicas Marta Ortiz, que ofreció un espectáculo de baile con los estribillos de las comparsas de Aragón y el pasodoble de ‘La maldición de la lapa negra’ como banda sonora.

Ya metidos en materia, la final comenzó comenzó de la mano de la chirigota de Dos Hermanas 'Los reyes', que protagonizó un emocionante momento llevando a las tablas a los miembros de su peña carnavalesca, que tanto hace por el Carnaval de su tierra. A continuación, la espontaneidad y los buenos golpes del cuarteto 'Semo salvaje', las templadas voces de la comparsa puertorrealeña 'El amarre' y el ADN cuartetero, más arte imposible, de 'Marvel no hay más que una'. Cerró la primera parte antes del descanso la chirigota barbateña 'Sálvame', con un bonito mensaje ecologista.

Tras el breve intermedio, se palpaba la expectación en el Falla. Reanudaba la sesión la chirigota 'Los Purry baby's', una de las grandes sensaciones de la primera fase. Inconfundible sello viñero, pellizquito y una gracia innata la de unos niños que son oro puro. No lo son menos los integrantes del cuarteto 'Lo siento Pixar, no to er mundo puede ser de Cádiz', con esa Dory que tiene enamorado al respetable desde que se dio a conocer en semifinales.

La final encaraba su recta final con la comparsa barbateña 'Desde los mares del Sur', que destacó por su bonito conjunto de voces. Durante su actuación tuvo que soportar los excesos de un público sobreexcitado y que hasta entonces se había comportado estupendamente, llevándose la correspondiente reprimenda del presentador de sala, Eduardo Bablé. El divertido cuarteto 'Gaditanos por el mundo' agradó con su dinamismo antes de que la chirigota 'Pa roja, roja, nosotras', pasada ya la medianoche -un horario, insistimos, inaceptable para niños tan pequeños y deberían cuidar más para otro año- diera una lección de gaditanía poniendo un brillante punto y final a una larga jornada de coplas en el Falla.

Tras diez excelentes repertorios, el jurado oficial presidido por Antonio Rivas coronó a la chirigota ‘Los Purry baby’s’, la comparsa ‘Desde los mares del Sur’ y el cuarteto ‘Semos salvaje’ como vencedores de una gran final de ambiente festivo. Disfrutarla fue el mayor premio.