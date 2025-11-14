Cuarteto infantil 'Academia de baile: Aprende con Joselito y sus tres modelitos'

El cuarteto de los Hugos (Sánchez y Santamaría) se estrenó por todo lo alto en el pasado Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz con '¡Qué alegría de lunes!', consiguiendo el primer premio. Tras este arranque triunfal, la de 2026 será una tarea más complicado por tener que mantener el nivel mostrado hace un año. Lo intentará con 'Academia de baile: Aprende con Joselito y sus tres modelitos'.

De esta forma, aunque todavía cuesta que lleguen nuevos cuartetos a la categoría de adultos, se demuestra que el futuro de la modalidad está garantizado a medio plazo. De hecho, Hugo Sánchez volverá a ser componente y director del Cuarteto de La Viña, que seguirá este 2026 en juveniles con 'Espejito, espejito...'. En anteriores ediciones, ha sido director de los cuartetos 'Mi qué cuerpo' (2022), 'Los que siempre la empatan' (2023) y 'Una de cal y otra de arena' (2025).