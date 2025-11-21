Comparsa juvenil 'Plan B'

Nono Galán se reencontró con el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz yendo a la raíz de todo: la cantera. La experiencia de 2025 fue magnífica tanto por reconocimiento como por repertorio e ilusión, algo que se constata con el primer premio de 'Generación Z'. Esto le lleva en este 2026 a repetir con 'Plan B'.

Este buen resultado también le ha servido de impulso para volver a la categoría de adultos, en la que estará presente con 'El jovencito Frankenstein'.

Aunque su origen está en chirigotas como 'Las gitanas pejigueras' (2001), 'Los polillas' (2002) o 'Los exorcistas' (2003), la gran mayor parte de su carrera carnavalera la ha desarrollado en la modalidad de comparsas, con la que ha participado en solitario con formaciones como 'Los notas' (2009), 'El reino de la playa' (2011), 'Los guiaditanos' (2012), 'La knalla, 27 días' (2013), 'Los ocho emperaores' (2014), 'Los novios de Cádiz' (2015), 'Los libreros' (2016) o 'Los girasoles' (2017). Posteriormente, se unió a la comparsa de Iván Romero para sacar 'Ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos' (2018) y '¿Te lo cuento o te lo canto?' (2019). Tras ella, se marchó a El Puerto para presentarLa 'Los majaras'. Su última comparsa en adultos fue 'La isleta del tesoro', en 2023.