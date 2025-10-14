Coro 'Tu muralla'

Hace 22 años se veía como una locura que un coro de Sevilla pudiera llegar al Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz. Era un signo de la globalización de la fiesta, aunque en la actualidad es algo más que habitual ya que suelen participar coros de Huelva, Mérida o Ceuta. 'Los moracos de Triana' abrió una senda en la capital hispalense que, con distintas formas y grupos, aún se mantiene viva. En este 2026, el coro sevillano estará presente con 'Tu muralla'.

En su actual configuración en cuanto autores y dirección, este coro de Sevilla arranca en 2018 con 'La centuria', contando con la letra de Sergio Molina, la música de Rafael Pastrana y la dirección de Rafael Martín. Ya al año siguiente, con 'Doctor Febrero', Sergio Molina se queda con el repertorio al completo. En dos ocasiones ha pisado la fase de cuartos de final, con 'Los superhombres' en 2020 y con 'La fiera' en 2023. En las dos últimas ediciones, se ha quedado en la primera fase con 'Despierta' y 'La última función'. Por su parte, Jesús García Elías comparte la autoría de la música por tercera ocasión.

En cuanto a su trayectoria carnavalescas, Sergio Molina no solo ha compuesto el repertorio para el coro de Sevilla, ya que, además de componente de diferentes coros, ha sido autor de comparsas como 'Los caprichos' (2009), 'El Marqués de Pacotilla' (2012), 'Érase una vez, los malos' (2014), 'Compañía La Libertad' (2015), 'El gran Cádiz' (2016), 'Los vigilantes' (2017) o 'El letargo' (2020).

Cabe recordar que antes que coro hubo otros de Sevilla que consiguieron el pase a los cuartos de final, como 'Café Teatro Alameda' (2011) o 'Los mercaderes' (2015).

En 2025

En la pasada edición del Concurso del Gran Teatro Falla, el coro 'La última función' no superó la fase preliminar, quedando en 16ª posición con 165,81 puntos.

Coro, La última función - Preliminares