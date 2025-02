Coro 'La última función'

Cádiz/El tipo. El circo. Las coplas. Comienza la función del Carnaval. El coro de Sevilla cae en el metacarnaval y en la coincidencia con otras agrupaciones por traer una idea de personajes circenses que sirven para describir la fiesta. Una propuesta que no consigue alejarse en nada de lo ya conocido, por lo que se acaba cayendo junto a una interpretación plana y carente de fuerza. Metacarnaval desde la presentación, en la que el circo de febrero es el mejor del mundo, por lo que empiezan a nombrar a los personajes que le van a dar cuerpo al popurrí al enlazarlos con el Carnaval: el malabarista, el ilusionista, el faquir, el equilibrista y la mujer barbuda. Con una música suavecita y plana, los tangos siguen moviéndose por el metacarnaval, por lo que no arriesgan mucho. Solo destaca la emotividad en el primero al acordarse de Julio Pardo el día en el que se cumplen dos años de su fallecimiento. De consumo interno el segundo de respuesta a las críticas a las agrupaciones de fuera, con algunos pasajes carentes de razón. La magia desaparece en los cuplés a la dieta, que no les permite verse la picha, y a que lo único que no ha cambiado en Carnaval es el llevarse un puntazo en una bulla.

regular

Previa

Hace 21 años, Sevilla consiguió dar un paso más en su involucración en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz al participar por primera vez un coro de la capital andaluza. En estas dos décadas, la semilla ha dado sus frutos con diferentes grupos y autores que en estas dos décadas nos han traído sus tangos. En su actual configuración, han pasado 10 años desde que se estrenara en 2015 con 'Los mercaderes'. En este 2025, volverá a estar presente con 'La última función'.

En cuanto a la autoría, en esta edición volverá a estar al frente el gaditano Sergio Molina Franco, quien lleva con este coro desde el año 2018 con 'La centuria'. En este tiempo, también ha elaborado el repertorio de 'Doctor Febrero' (2019), 'Los superhombres' (cuartofinalista en 2020), ''La fiera' (cuartofinalista en 2023) y 'Despierta' (2024).

Además, Sergio Molina también ha elaborado las coplas de comparsas como 'Los caprichos' (2009), 'El Marqués de Pacotilla' (2012), 'Érase una vez, los malos' (2014), 'Compañía La Libertad' (2015), 'El gran Cádiz' (2016), 'Los vigilantes' (2017) o 'El letargo' (2020). Compartirá la música con Jesús García Elías, quien se estrenó en la pasada edición como músico de este coro.

Con todo, el objetivo de este coro es regresar a la fase de cuartos de final. Además, de 'Los superhombres' y 'La fiera', otros coros sevillanos como 'Café Teatro Alameda' (2011) y 'Los mercaderes' (2015) han superado el primer corte del COAC.