Chirigota juvenil 'Una chirigota encantadora'

La chirigota juvenil de Alejandro Ronquete consiguió en su estreno en la pasada edición del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz el tercer premio con 'Los del góspel dao'. En la de 2026, pretenderá seguir con su formación carnavalera con 'Una chirigota encantadora'.

En esta ocasión, la autoría será al completo de Alejandro Ronquete, pasando José Manuel Quiñones a ser el director. Antes que con este grupo, Ronquete ha hecho lamúsica del cuarteto 'Los vigilantes de la laja' (cuartofinalista en 2023) y la chirigota juvenil 'Los últimos supervivientes de la invasión extranjera' (cuarto premio en 2024).