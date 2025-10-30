Chirigota 'Tu cara me suena'

La Línea era tradicionalmente, junto a Algeciras, la localidad del Campo de Gibraltar que más agrupaciones aportaba al Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz. Sin embargo, este trasvase de grupos se cortó abruptamente en el año 2018. Ocho años después, será la chirigota de Chitín la recupere la relación entre ambas ciudades con 'Tu cara me suena'.

Al frente de esta chirigota está Jesús David Victoria Chitín, uno de los veteranos del Carnaval linense que también cuenta con experiencia en el COAC. De hecho, su primera participación fue en el año 1988 con la chirigota juvenil 'Los esquimalos', para la que hizo la música.

Ya en adultos, su primera chirigota en Cádiz fue 'Fieresillas', en 1992, de la que también hizo la música. En 1993, se pasó a la modalidad de comparsas, en la que se estrenó en el COAC con 'Los bufones'. Tres años después, regresó al COAC con 'El carro'.

Sú mayor éxito en el Concurso del Falla lo consiguió en el año 2001 con la comparsa 'El nuevo mundo', que consiguió el pase a las semifinales con Chitín como músico. No pudo corroborar este paso al frente en 2002 con 'La ruta de la seda', ya que se quedó en la fase preliminar. Lo mismo le sucedió en 2004 con 'La aristocracia del barrio', a pesar de las buenas maneras demostradas en esos años.

Tras un largo periodo de ausencia tanto en Cádiz como en La Línea, Chitín regresó al Carnaval con la comparsa 'La botellona', la última agrupación linense que ha participado en el COAC, quedándose en preliminares.

Por su parte, José Antonio Viegas, coautor de la letra, se estrenará en el Concurso del Falla. En 2025, este grupo participó en los concursos de la comarca del Campo de Gibraltar con 'Un buchito y a juí', bajo autoría de La Coplerativa. Consiguió el tercer premio en el certamen carnavalero de La Línea.