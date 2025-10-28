Comparsa 'El refugio'

La comparsa chipionera de los hermanos Gómez se estrenó en la pasada edición del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz con mejores sensaciones que lo que finalmente reflejó la clasificación final de 'La tregua'. Tras un más que digno comienzo, en 2026 intentará mejorar sus prestaciones con 'El refugio'.

En esta ocasión, el repertorio lo asumirá al completo Salvador Gómez Sáenz, ya que su hermano José Manuel deja de colaborar oficialmente como coautor de la música.

Este grupo joven lleva junto desde edad juvenil, sacando en Chipiona comparsas como 'La bella' (2019) y 'Los titulares' (2020).

Tras la pandemia, ya empezó a preparar el terreno antes de su desembarco en Cádiz con las comparsas 'Hoy no, mañana' (2022), 'El día de la murga' (2023) y 'Los exiliados' (2024).

Con todo, en este 2026 se le presenta una oportunidad muy importante para, dentro de la progresión sostenida que se va teniendo con los años, mostrarse como un grupo de futuro en el Carnaval de Cádiz.

En 2025

En el pasado Concurso del Gran Teatro Falla, la comparsa 'La tregua' no superó la primera fase, quedando en 39ª posición con 158,42 puntos.

Comparsa, La tregua - Preliminares