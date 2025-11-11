Chirigota infantil 'Los mal-éficos'

La chirigota infantil de Rota cumplirá en este 2026 su tercera participación en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz. Lo hará bajo el título de 'Los mal-éficos'.

Las dos pruebas anteriores las ha superado con nota. Así, en 2024 consiguió un accésit con 'Abriendo paso', mientras que en la pasada edición se quedó fuera de la final con 'Las que en remojo se mueven los martes y los jueves' debido a la enorme competencia en la modalidad, algo que se repetirá este año con 15 chirigotas. Por ello, el principal objetivo es disfrutar de lo que supone subirse a las tablas del Falla.

En la autoría de esta chirigota repiten Pedro Pablo Santamaría Curtido y Rosa Marcela Gallego Reyes, y se suman a ella Manuela Izquierdo y Antonio Rodríguez el Mellao, uno de los autores de la chirigota de Antoñito Molina, que en este 2026 participará con 'Los muerting planners, una chirigota pa to tus muertos'