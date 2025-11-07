Comparsa 'La ciudad prohibida'

La localidad onubense de Cortegana contará por primera vez con una comparsa en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz. Esta será la de la Peña Los Peques, que en este 2026 cumple dos décadas, una efemérides que celebrará en el certamen gaditano con 'La ciudad prohibida'.

Al frente de este grupo estarán José Carvajal y Fernando Borrallo, también novatos en la responsabilidad de realizar un repertorio para una agrupación del COAC gaditano.

La Peña Los Peques se funda en el año 2006, aunque no es hasta el año 2018 cuando este grupo se transforma en comparsa con 'La desterrada', recorriendo los concursos de la provincia de Huelva. Su siguiente referencia es la comparsa 'Coser y cantar', del año 2022, apostando por los certámenes onubenses en el mes de febrero.

Tras un año de parada, vuelve a la carga en 2024 con 'Fiebrero'. Su última agrupación fue 'El prestamista' en 2025, consiguiendo el segundo premio en Punta Umbría, aunque en Huelva no superó la fase preliminar.

Con estos antecendentes, el salto a Cádiz es muy importante, aunque este grupo ya conoce lo que es cantar por sus calles. Por todo ello, el principal objetivo es tener un estreno lo más digno posible.