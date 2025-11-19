Chirigota juvenil 'Los Lamine Yamal de Santa María del Mar'

Iván Romero inicia un nuevo ciclo carnavalero con una nueva chirigota que partirá desde la categoría de juveniles en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz de 2026. Esta llevará por título 'Los Lamine Yamal de Santa María del Mar'.

En esta edición, Romero no sacará su cuarteto junto a Manu Peinado tras conseguir en 2025 el segundo premio con 'Un clásico nunca falla'. Sí seguirá colaborando con Carlos Pérez en la chirigota 'Los antiguos'. Además, también participará en la chirigota infantil 'La chirigota de la isla'.