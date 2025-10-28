Chirigota 'Los antiguos'

Con dos años de vida, Carlos Pérez consiguió en la pasada edición del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz entrar por primera vez en semifinales con 'Cuando tú vas yo vengo'. Contando con la coautoría de letra de Iván Romero, en este 2026 pretende dar un paso al frente para optar a su primera final en solitario con 'Los antiguos'.

El nombre se amolda como anillo al dedo a la forma que tiene Carlos Pérez de entender el Carnaval y, en este caso, la chirigota clásica tanto en las formas como en el lenguaje. De hecho, bebe en parte de su antiguo grupo, la chirigota de Manolo Santander, de la que fue componente y, posteriormente, coautor de la letra y la música desde su fallecimiento.

Además de como componente del cuarteto de Iván Romero, sus grandes éxito le llegaron con la dupla formada por Manolo Santander y José Manuel Sánchez Reyes (segundo premio en 2017 con 'Los de Cádiz norte' y primer premio en 2019 con 'La maldición de la lapa negra') y la herencia recibida por su hijo Manolín, siendo Carlos ya coautor de las chirigotas 'La misión (el Evangelio según Santander)' (primer premio en 2022) y 'Los viñanos' (segundo premio en 2023). Cabe recordar que su primera etapa como autor fue con la chirigota de Los Palacios, para la que hizo la letra de 'Mi primera cita' (2017), 'Los que pasan página' (2018), 'Esto está vigilao' (2019) y 'Yo soy tu padre' (2020).

En cuanto a Iván Romero, este año en adultos solo escribirá para esta chirigota, ya que no hará el cuarteto junto a Manu Peinado, que en la pasada edición consiguió el segundo premio con 'Un clásico nunca falla'. En chirigotas, su mayor éxito fue el cuarto premio de 'Las cosas del destino' en 2019, aunque también ha presentado otras como 'Los que mueren por february' (2010), 'Haciendo el camino con Santiago' (2013) o 'Dios mío qué tarde!!!' (2023).

En 2025

En el pasado Concurso del Gran Teatro Falla, la chirigota 'Cuando tú vas yo vengo' entró en semifinales, quedando en novena posición con 474,88 puntos.

Chirigota: Cuando tú vas yo vengo - Preliminares