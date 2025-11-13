Chirigota infantil 'La chirigota de la isla'

El apellido De la Rosa siempre ha sido uno de los grandes referentes de la cantera del Carnaval en San Fernando. Primero, por Ramón de la Rosa, que en los años 90 estuvo muy presente en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz. Esta herencia ha quedado en manos de Pablo de la Rosa, que en este 2026 volverá a traer una chirigota infantil, que concursará bajo el título de 'La chirigota de la isla'.

Para ello, Pablo va a volver a estar muy bien rodeado para sacar adelante el repertorio de este grupo. Por un lado, mantiene a Iván Romero, que hará las veces de coautor de la música. Romero solo contará en adultos con la chirigota 'Los antiguos', mientras que para la cantera también prepara la chirigota juvenil 'Los Lamine Yamal de Santa María del Mar'.

Para la letra, ha fichado a Marco Romero de la Cruz. Este autor nació de la cantera con chirigotas como las infantiles 'Los centellas' (2001) y 'Los proscritos del bosque del 3x4' (2002), o las juniors 'Un viaje a Parí' (2003), 'Asociación de Inquilinos de las Esquinas Encaladas Gaditanas' (2004) o 'Los marineros de la Piera Barco' (2005) o 'Los tebeítos' (2007), entre otras. En adultos, mantiene su descanso prolongado junto a la chirigota del Barrio.

La trayectoria de esta chirigota arrancó en el año 2020 con 'Los niños prodigio', a la que siguieron 'Los desollaos' (2022), 'The golden boys' (2023), 'Los indigestos' (segundo premio en 2024) y 'Los trataratachín' (accésit en 2025).