Abel Gamaza, Salvador Quintero y Rafael Pastrana se han unido para sacar talento joven de la cantera en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz de 2026. Lo harán con la comparsa juvenil 'Más típico no lo hay'.

Aunque su modalidad preferida es el coro, Rafael Pastrana vuelve a la comparsa 13 años después de su última participación con 'El Gavilán', en 2013. Anteriormente, también ha participado con otras comparsas como 'Tatuaje' (1984), 'Los coristas' (1989), 'Media limeta' (1990), 'Astilleros' (1996), 'El cajonazo' (1997), 'El tirititrén' (2009) y 'El cante los puertos' (2011). Además, esta será su segunda participación en la cantera tras ser el autor de la comparsa juvenil 'De Santa María a La Viña' (1995).

Por su parte, Abel Gamaza ha concursado con las comparsas junior 'En tierra de nadie' (2005), 'En mi sueño' (2006), y 'El renacer de la bestia' (2007), y la chirigota 'El terror de La Caleta, de Cadi, Cadi' (2025), compartiendo esta última agrupación con Salvador Quintero.