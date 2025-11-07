Cuarteto '¡Que vengan!'

El cuarteto del Gatica intentará en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz de 2026 recuperar el lugar perdido en la segunda fase del certamen en las últimas ediciones. Así, se presentará con '¡Que vengan!', un título que juega con el nombre del cuarteto de Miguel Ángel Moreno y Ángel Gago, principal competidor con '¡Que no vengan!'.

Esta será su sexta participación en el COAC desde que se estrenara en el año 2020 con 'Caña qui, pin, pin, pin'. Tras la pandemia, consiguió meterse en semifinales con 'Esto está empetao'. Este hito lo repitió en 2023 con 'El COAC No pasamos ni una más', llegando a cuartos de final en un concurso que ya tuvo cuatro fases. Tanto con '¡Qué doló de muñeca!' (2024) como con 'Esto está de capa caída' (2025) no consiguióm superar el primer corte.

En cuanto a su autoría, en esta ocasión no estará Daniel Rosales Gatica al frente de este grupo. En la letra, le relevan Francisco Manuel Pastrana y Agustín Casado. Pastrana ha sido autor de los cuartetos 'Un cuarteto con mucho rollo' (juvenil en 2017), 'Los que viven del bolsillo' (juvenil en 2018), 'Los que te cuentan el cuento' (juvenil en 2019) y '¡Qué doló de muñeca!' (2024). Por su parte, Casado hizo lo propio en 'El COAC No pasamos ni una' (2023). La música será de David Corrales Sise, que en esta edición presenta la chirigota 'Los niños con nombre', además de colaborar con la chirigota nazarena 'Omá, no me esperes pa almorzar'.

En 2025

En el pasado Concurso del Gran Teatro Falla, el cuarteto 'Esto está de capa caída' no superó la primera fase, quedando en cuarta posición con 153,70 puntos.

Cuarteto, Esto está de capa caída - Preliminares