Chirigota 'Los Ken. Una chirigota en deconstrucción'

La chirigota de Lubet se estrenó en el pasado Concuso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz con 'Martín el encantador'. Este es uno de esos casos raros que se dan de vez en cuando en el COAC de un grupo que de primeras puede pasar desapercibido por sus limitaciones, pero que con el tiempo gana cierto poso y deja entrever ciertos brotes verdes si es capaz de ir madurando sus ideas con el tiempo, pudiendo tener cierto futuro a corto y medio plazo. Para el 2026, ya solamente con el nombre se presenta con una idea interesante y que puede tener recorrido al concurrir con 'Los Ken. Una chirigota en deconstrucción'.

Quizás, la juventud del grupo le hizo pagar, en cierto modo, la novatada en el Falla. Pero para eso está el COAC -y la fase preliminar, que no se olvide-, para ir aprendiendo y adquiriendo experiencia para los años venideros. Por ello, esta es una chirigota que no hay que perder de vista porque puede formar parte del futuro próximo de la modalidad, sobre todo cuando los viejos del lugar insisten en que no hay relevo generacional, algo que no es cierto.

Al frente del repertorio volverá a estar Isaac Lavi, en la que será su cuarta chirigota en la categoría de adultos. Además de 'Martín el encantador', también ha elaborado el repertorio de las chirigotas 'Los que vienen de vuelta' (cuartofinalista en 2018) y '¿Salimos o no salimos?' (2019).

Lavi también es parte importante del coro juvenil de La Salle-Viña, habiendo participado en 'Un sueño hecho tango' (2017), 'Los emisarios' (2018) y 'El coro de la IA' (2025). Además, antes colaboró en 2015 con el coro 'Los afortunados', el por entonces coro juvenil de Los Estudiantes. En este 2026, hará la música del coro viñero 'A pico y pala'.

En 2025

En el pasado Concurso del Gran Teatro Falla, la chirigota 'Martín el encantador' no superó la primera fase, quedando en la 46ª posición con 136,34 puntos.

Chirigota, Martín el encantador - Preliminares