Chirigota 'Los ahumaos' del COAC 2026

El tipo: Usuarios de una sauna Las coplas: Grandes goterones de sudor. La chirigota de Roquetas de Mar repite en el Falla con un repertorio que, más allá de una selección musical animada, apenas tiene aciertos, con muchas pamplinas al aire. Con el efecto ya visto en el Falla de tener lo que les cuelga pixelado, la presentación pincha en cada uno de sus intentos al decir que en la sauna se les ponen “los huevos duros” o que están más arrugados que el cuello de Ana Rosa Quintana. Pasodobles con dos partes en los que luce mínimamente la segunda al volverse seria. Letras de compromiso para las preliminares. Tiran de la típica copla de presentación para abrir boca con lo que han sudado desde que salieron desde Roquetas de Mar. Al final, acaban con quejas al foso de la prensa y la “noche bendita” que para ellos es cantar en Cádiz. Primera letra del Concurso al pregonero, Manu Sánchez, en la que intentan imitar su acento de manera confusa. Cuplés que pasan desapercibidos. Muy forzado el chiste del primero a los tocamientos de su hijo, por lo que si aquello está “Maduro”, tiene que venir Trump para sacarlo de su cuarto. Al mismo nivel el segundo al decir que se les quedan “los huevos pillados en los listones” de la banqueta. Suena el primer Espresso Macchiato con los carbones en el popurrí.

La chirigota de Roquetas de Mar, perteneciente a la Asociación Cultural de Carnaval El Taratachín, no faltará a su cita de cada febrero con el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz, en el que lleva participando desde el año 2019. En este 2026, concurrirá con 'Los ahumaos'.

Esta será la quinta participación de este grupo en el certamen gaditano desde su estreno en 2019 con 'No nos perdemos ni una', quedándose en el primera fase. Al año siguiente, volvió a no superar el primer corte con 'Por mucho que me gaste no me duran los empastes'.

Tras la pandemia, no logró regresar al Falla hasta 2024 con 'Me tienes frito'. Por último, en la pasada edición participó con 'Las ovejitas negras'.

Está por ver el estilo que en esta edición seguirá esta chirigota, ya que en sus primeras participaciones sus tipos se centraron en el uso del foam, siguiendo la estela que le dio muchos réditos a Antonio Pedro Serrano el Canijo. Sin embargo, en 2025, abandonó esta forma de hacer chirigotas.

En la autoría, vuelven a estar al frente dos gaditanos como Eduardo Mayone y Juan Antonio Osorio. Este último, perteneció a la primera chirigota del Barrio, dando el salto desde la cantera para establecerse en adultos con chirigotas como 'El retorno de Heidi' (2003), 'Los sindicalistas (por protestar que no quede)' (2004), 'Las ajogaíllas (más gaditanas imposible)' (2007), 'Los de la carpa' (2008) o 'Los robó de cocina' (2009), además de salir como integrante de la chirigota 'El movimiento del 36' (2006), de Manolo Santander.

También se mantiene en este grupo el sevillano Juan Bau, con experiencia en chirigotas como 'Los sgayderman' (2011), 'Estamos en casa' (2013), '¡Cogerlo ahí!' (2014), 'La mare que lo parió' (2015) o 'Yo soy presa' (2016).

En el pasado Concurso del Gran Teatro Falla, la chirigota 'Las ovejitas negras' no superó la primera fase, quedando en 34ª posición con 165,48 puntos.

