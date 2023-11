Chirigota ' Me tienes frito'.

La chirigota de la Asociación Cultural de Carnaval El Taratachín de Roquetas de Mar regresa al Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla una vez salvado el parón obligado por la pandemia del coronavirus. En 2020, fue la última vez que estuvo en el certamen gaditano con 'Por mucho que me gaste no me duran los empastes'. Para la presente edición, presentará 'Me tienes frito'.

Esta será la tercera vez que este grupo concurrirá en el COAC tras estrenarse en 2019 con 'No nos perdemos ni una'. Por sus tipos anteriores, bebe de la fuente de Antonio Pedro Serrano el Canijo, con disfraces en los que el foam es una parte fundamental. Este conjunto se creó en 2016, participando en los concursos de la zona oriental de Andalucía. En 2023, se tomó un descanso tras presentar en el Carnaval pandémico de 2022 la chirigota 'En el pico lo llevo', que no vino a Cádiz.

Su principal novedad recae en el fichaje como autor del gaditano Juan Antonio Osorio, afincado desde hace varios años en Roquetas de Mar y con una amplia experiencia como componente de la chirigota del Barrio, de la que formó parte en 'El retorno de Heidi' (2003), 'Los sindicalistas (por protestar que no quede)' (2004), 'Las ajogaíllas (más gaditanas imposible), 'Los de la carpa' (2008) o 'Los robó de cocina' (2009), además de la chirigota de Manolo Santander 'El movimiento del 36', descalificada en 2006.

Juntó a él, también se incorpora Eduardo Mayone, mientras que José Manuel Gómez-Vizcaíno se mantiene de años anteriores.