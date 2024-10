Chirigota 'Las ovejitas negras'

Cádiz/La chirigota de la Asociación Cultural de Carnaval El Taratachín de Roquetas de Mar es una de las que más kilómetros hace para poder estar presente en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz. Este grupo cuenta con un estilo muy definido, sobre todo por elegir disfraces a imagen y semejanza de los que presentaba Antonio Pedro Serrano el Canijo, con predominio del foam. Un ejemplo de ello fue 'Me tienes frio', su nombre en la pasada edición, disfrazándose de pescaíto frito. En 2025, no faltará a la cita con 'Las ovejitas negras'.

A la espera de lo que se verá en el escenario, no cabe la menor duda de que partirá de una parodia de la comparsa 'La oveja negra', primer premio en 2024 de Antonio Martínez Ares. A partir de ahí, queda por ver el desarrollo de su repertorio.

Esta será la cuarta ocasión en la que Roquetas de Mar estará presente en el COAC gaditano. Se estrenó en el año 2019 con 'No nos perdemos ni una', mostrando ya claramente la influencia del Canijo. Al año siguiente, volvió a repetir con 'Por mucho que me gaste no me duran los empastes'.

Tras la pandemia y salir en 2022 en su tierra con 'En el pico lo llevo', en 2023 se tomó un descanso antes de volver a la carga con la ya citada 'Me tienes frito'.

Entre sus autores se encuentra el gaditano afincado en tierras almerienses Juan Antonio Osorio, que ha sido integrante de chirigotas del Barrio como 'El retorno de Heidi' (2003), 'Los sindicalistas (por protestar que no quede)' (2004), 'Las ajogaíllas (más gaditanas imposible), 'Los de la carpa' (2008) o 'Los robó de cocina' (2009). Su única final en adultos fue en 2006 con 'El movimiento del 36', de Manolo Santander. A él se une en esta edición Juan Bau, un sevillano afincado en Almería que ha sido componente de chirigotas de Pablo de la Prida y Jesús Benárquez como 'Los sgayderman', 'Estamos en casa', '¡Cogerlo ahí!', 'La mare que lo parió' o 'Yo soy presa', entre otras.