Comparsa '¡A toda máquina!'

El bueno trabajo que se está realizando en Alcalá de Guadaíra está provocando la explosión de la cantera en una de las localidades sevillanas con una mayor tradición carnavalera. Un ejemplo de ello es su comparsa juvenil, que repetirá en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz de 2026 con '¡A toda máquina!'.

De esta forma, este grupo intentará mantener la senda abierta en la pasada edición con '¡Adelante, mis valientes!', que consiguió el tercer premio en su estreno en el Falla.

Al frente de esta comparsa está Víctor García Salgado, un autor ya con amplia experiencia en el Concurso del Falla desde que se estrenó en 2009 con la comparsa 'Los del euribor'. Posteriormente, ha participado con las comparsas 'La consulta del Doctor Nolotil' (2010), 'El hombre sin corazón' (2012), 'Los trapecistas' (2013), 'Los astutos' (2017) y 'Los veintegenarios' (2019), y las chirigotas 'El show de Rasca y Pica' (2013), 'Los ardentías' (2014), 'Mete a mi niño' (2017), 'Los que van a su bola' (2018) y 'Mateo, que te veo' (2019).

Por su parte, Jesús García Salgado ha sido autor de la comparsa 'Sin ataduras' (2013), 'Los astutos' (2017), 'Los destronados' (2018) y 'Los veintegenarios' (2019), y las chirigotas 'Los que van a su bola' (2018) y 'Mateo que te veo' (2019).