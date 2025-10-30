Chirigota 'Las bodas de plata'

La chirigota del Vitote es una de las que va al Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz sin ningún tipo de filtro. Con mucho descaro, repartiendo "palitos" a diestro y siniestro en el mundo del Carnaval, un humor por momentos bestia y con sus dosis de poca vergüenza, es de los grupos que no pasa desapercibido. Pasó en la pasada edición del COAC con 'Voces esmayadas', que, a pesar de quedarse en la fase preliminar, llamó la atención por su crítica ácida a los componentes de las agrupaciones carnavaleras, sobre todo los comparsistas. En este 2026, intentará superar el primer corte con 'Las bodas de plata'.

Al frente de este proyecto está Víctor Jurado Escandón Vitote. Surge de una escisión de la chirigota de Los Bipolares, en la que Vitote fue coautor de la letra de 'Cádiz, qué bonita eres con tu puta madre (los bipolares)' (semifinalista en 2023) y 'Carnaval, me cago en tus muertos' (cuartofinalista en 2024). Anteriormente, también fue director de la chirigota 'To er mundo es demasiao' (2011) y letrista de la chirigota 'La verdadera historia de Jesulín después de Belén' (2013).

En esta ocasión, la música será de Sergio Holguín, que no cuenta con antecedentes previos. La dirección la asume José María Gago, que en años anteriores ha sido componente de la chirigota del Cascana.

En 2025

En la pasada edición del Concurso del Gran Teatro Falla, la chirigota 'Voces esmayadas' no superó la primera fase, quedando en 28ª posición con 173,92 puntos.

Chirigota, Voces esmayadas - Preliminares