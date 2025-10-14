Coro 'Los caletarios'

El Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz de 2026 contará con una novedad en forma de coro compuesto por veteranos coristas, pero con el aliciente de contar con Nene Cheza como coautor de la música. Su nombre será 'Los caletarios' y también contará con la letra de Felipe Marín y la música de Kiko Álvarez.

Aunque es novedoso, este no será el estreno de Nene Cheza con un coro, ya que en 2011 hizo la música del coro 'Los kewasa'. Los objetivos, sin embargo, serán muy diferentes ya que 'Los kewasa' quedó en última posición, mientras que el proyecto de 'Los caletarios' es, a priori, mucho más ambicioso. En donde sí ha desarrollado Nene Cheza su trayectoria como autor y componente ha sido en la modalidad de comparsas. Precisamente, en este 2026, presentará 'Los pájaros carpinteros', contando con la letra de Antonio Pedro Serrano el Canijo.

Por su parte, Felipe Marín ha sido un autor prolífico a lo largo de toda su trayectoria, tocando todos los palos en la fiesta. Centrado en la modalidad de coros, se estrena como letrista hace 25 años con 'Los galeotes', junto a Paco Martínez Mora y el propio Kiko Álvarez. Al año siguiente, consigue el tercer premio con 'De tapaíllo'. En 2004, se pasa al coro de Puerto Real, que obtuvo el tercer premio en su 25º aniversario con 'De 25 quilates'. En este grupo repite con 'Tutti contenti' (2005) y 'Los supervivientes del Café del Puerto' (2006).

Ya no regresa a la modalidad del tango hasta 2009, cuando se une al coro de José Manuel Valdés y Manolo Guimerá para conquistar el tercer premio con 'Las que mueren por la pipa de la Paz... de la Pepi, de la Paqui y de la Pilar' en 2009. Con esta agrupación, también hace parte de las letras de 'Mirando por Cádiz' (2010) y 'Paraos y colgaos, pero con arte por tos laos' (2011). Sus últimas apariciones han sido con 'Luchadores' (2016), 'Arría la carná' (2017) y 'Este coro es la polla' (2025).

Kiko Álvarez empezó a salir en coros tocando la bandurria siendo prácticamente un niño, formando parte de agrupaciones de la Peña La Salle Viña tan memorables como 'Takatá chim chim pom pom' (1989) o 'Batmonos que nos vamos' (1990). Asimismo, como componente, también ha salido con coros como los de Rafael Pastrana, José Manuel Pedrosa y Paco Martínez Mora.

De hecho, como autor de música figura en coros como 'Los chicharreros' (1998), 'La pamplina' (1999), 'Los galeotes' (2001) y 'Los malhablao' (2025), todos ellos con Paco Martínez Mora.