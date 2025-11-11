Chirigota infantil 'Las peloteras'

Chiclana es una de las localidades que mejor está trabajando la cantera en los últimos años. Uno de los ejemplos es la chirigota infantil de la Peña Tatachín de la Frontera, que estará presente en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz de 2026 con 'Las peloteras'.

Esta será la tercera participación de este grupo en el COAC gaditano, contando con la autoría de Francisco Javier Rodríguez Cosme. Su estreno fue en el año 2024 con 'Los trisnina', consiguiendo el cuarto premio. Sin embargo, en 2025 se quedó fuera de la final con 'Mushu Carnaval'. Y es que el jurado solo pudo elegir a cuatro chirigotas a pesar de la enorme calidad.

Junto a este grupo, estará en la dirección Julio Higinio Aragón, pregonero del Carnaval de Chiclana de 2026.