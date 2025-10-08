Coro 'Café Puerto América'

El coro de Paco Martínez Mora vivirá un Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz de 2026 muy ilusionante ya que presentará su coro número 25 al certamen de coplas. Esta efemérides la cumplirá con 'Café Puerto América'.

Este es el principal motivo que tiene este grupo para mantenerse en la brecha, ya que el pasado COAC fue decepcionante al quedarse de manera sorpresiva fuera de los cuartos de final con 'Los malhablao', algo que no le sucedía desde sus inicios. Por ello, este hecho puede ser muy motivador para un conjunto que ha estado en varias finales y que siempre suele rondar las semifinales.

La historia del coro de Paco Martínez Mora se remonta al año 1997, cuando surgió con 'Los cromos', con letra de Joaquín Quiñones y música del propio Paco Martínez Mora. Fue en 1999 cuando consiguió por primera vez el pase a semifinales con 'La pamplina'. En su largo historial, ha pisado la final en tres ocasiones, contando también con autores como David Fernández o Eduardo Toledano. Así, obtuvo un tercer premio en 2002 con 'De tapaíllo', un segundo premio en 2003 con 'La leva' y un cuarto premio en 2006 con 'La tropa del parque'.

Tras una primera etapa triunfal, Paco Martínez Mora asume en solitario el repertorio de este coro desde el año 2009 con 'La musigadité', aunque ha contado con diversas colaboraciones. Desde esa fecha, ha entrado en semifinales con 'Cai milenaria' (2013), 'La boutique' (2014), 'La cazuela' (2016), 'El Vapor del Sur' (2017) y 'El tango se escribe con tiza' (2019).

Ramón Manuel Ruiz Lorenzo tiene un historial muy diverso en casi todas las modalidades. Así, anteriormente, también hizo la letra de los coros 'Un coro genial' (2016) y 'La torre del reloj'. En chirigotas, destacan 'Las de la alegre figura' (2013), 'El reino de Don Carnal' (2015), 'Los prodigiosos' (2017), 'Músicos sin fronteras' (2019) y 'Mi reino en tus manos' (2020), mientras que en chirigotas también ha aportado letras para 'Las pinchapelotas' (2018) o 'Los que vienen de etiqueta' (2019).

En la pasada edición del Concurso del Gran Teatro Falla, el coro 'Los malhablao' no consiguió superar el primer corte, quedando en 11ª posición con 184,29 puntos.

