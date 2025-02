Coro 'Los malhablao'

Cádiz/el tipo. Defensa del habla andaluza. las coplas. Un acento que es la bandera de Andalucía. El coro de Paco Mora da un paso atrás en sus prestaciones con una idea que no termina de profundizar, por lo que cae en la defensa repetitiva de lo ya conocido. Una premisa que está presente en la presentación, en la que ya aseguran que “vamos a cantarle con más rabia que vergüenza” a una tierra que está sometida por “nuestra madrastra España”. Tampoco ayudan mucho las imprecisiones del grupo en esta pieza, ya que no suena tan conjuntado como en otras ocasiones. El sello de Paco Mora se nota en la música del tango, suave y reposado pero al que le falta cierto pellizco. La primera letra mantiene la corrección general del desarrollo de la idea al volver a tratar el habla andaluza y cómo cada niño de esta tierra “encierra nuestra lengua materna”, por lo que piden que “no escondas tu acento por otro que sea más neutro”. Deja sensaciones encontradas la segunda letra al defender a la llamada generación de cristal de las críticas de los mayores, pero vuelve a caer en el manido y equivocado “el pueblo salva al pueblo” al contar su papel como voluntarios en Valencia y arremeter contra los políticos. Insulsos los dos cuplés a un primo naturista que exprime los calzoncillos en el depósito de un coche que usa biocombustible y a que no son capaces de restaurar el tabique de Lucas. Los caminos del popurrí no consiguen despegarse de la defensa básica de Andalucía.

aceptable

La previa

El coro de Paco Martínez Mora volverá a reinventarse de cara al Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz de 2025. Lo hará cambiando de autor de la letra para 'Los malhablao', nombre con el que pretende mejorar la clasificación de 'La dama de Cádiz', que solo llegó a cuartos de final.

En esta ocasión, será Ramón Manuel Ruiz Lorenzo quien se haga cargo de este apartado, sustituyendo a un histórico como Pepe Marchena. Junto a ellos, Francisco Javier Álvarez Kiko tendrá un peso importante en cuanto a los arreglos del repertorio, siendo en esta ocasión coautor de música de manera oficial.

La historia de este coro nace en 1997 con 'Los cromos'. En sus inicios, contó con Joaquín Quiñones como letrista. Además, del equipo de trabajo formaron parte autores como Jose Antonio Flores el Ensaladilla, Amaro Portillo, Antonio Martínez Ares, Eduardo Toledano o David Fernández. De hecho, la etapa más reconocida fue con el trío formado por Mora, Toledano y Fernández, llegando a la final por primera vez en 2002 con 'De tapaíllo', consiguiendo el tercer premio. Su mayor hito fue el segundo premio de 'La leva' en 2003. Además, también consiguió un cuarto premio con 'La tropa del parque' (2006). En 2009, con 'La musigadité', Paco Martínez Mora ya se hace cargo de este grupo en solitario.

En todo este tiempo, este coro ha estado de manera habitual en las semifinales, aunque no ha conseguido volver a una Gran Final con apuestas como 'Cai milenaria' (2013), 'La boutique' (2014), 'La cazuela' (2016), 'El vapor del sur' (2017) o 'El tango se escribe con tiza' (2019).

Francisco Javier Álvarez Kiko también fue parte importante de este coro en sus inicios, figurando oficialmente como autor de la música de 'Los chicharreros' (1998), 'La pamplina' (1999) y 'Los galeotes' (2001). Teniendo sus orígenes como componente en el coro de La Salle-Viña, en este periodo de tiempo también ha formado parte de la orquesta del coro de Faly Pastrana.

Por su parte, Ramón Ruiz tiene experiencia previa con el coro de Sanlúcar, para el que hizo la letra de 'Un coro genial' (2016) y 'La torre del reloj' (cuartofinalista en 2017). Principalmente, ha sido autor de comparsas, siendo la última de todas la sevillana 'Las mujeres de la vida' en 2024. En 2023, con este mismo grupo presentó '¡Déjate volar!'. Su mayor hito lo alcanzó en 2015 con 'El reino de Don Carnal', que llegó a semifinales. Por su parte, también superó el primer corte con 'Las de la alegre figura' (2013), 'Los prodigiosos' (2017), 'Músicos sin fronteras' (2019) y 'Mi reino en tus manos' (2020). Además, también ha colaborado con chirigotas como 'Las pinchapelotas' (2018) y 'Los que vienen de etiqueta' (2019), ambas cuartofinalistas.