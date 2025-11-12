La chirigota infantil 'Los pieles rojas de La Caleta'.

Tras la buena experiencia de su estreno en 2025, Francisco Javier Gallardo Javi el Loco y Francisco Javier García Javi el Ojo vuelven a repetir al frente de una chirigota infantil en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz de 2026. Lo harán bajo el título de 'Los pieles rojas de La Caleta'.

En la pasada edición, esta chirigota consiguió el tercer premio con 'Academia de danzas de Chano Duato, La Charca de Los Patos'.

En este 2026, Francisco Javier Gallardo se estrenará como autor de adultos con la comparsa 'La carne-vale'. Por su parte, Francisco Javier García participará en los repertorios de las chirigotas 'Los hombres de Paco' y 'La purga: los que no pasan'.