Chirigota juvenil 'Los vengadoritos'

El Centro Cultural Carnavalesco Ibarburu de Dos Hermanas volverá a estar presente en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz de 2026 con una chirigota juvenil. En la presente edición, se llamará 'Los vengadoritos'.

Para esta ocasión, cuenta con importantes novedades en la autoría. Así, la letra será de Antonio Pedro Serrano el Canijo, que de esta forma se desquitará de la retirada (esperemos que sea momentánea) de esta modalidad en adultos tras quedarse en la pasada edición en cuartos de final con 'Los muchachos del congelao'. Sín embargo, no abandona el COAC, ya que estará presente con el coro 'El sindicato' y la comparsa 'Los pájaros carpinteros'.

Por su parte, entre los autores de la música se encuentra Eduardo José Mejías, con bagaje en la cantera con agrupaciones como las chirigotas infantiles 'Los adobaos' (2010), 'Los Wii' (2011) y 'Los informáticos (los que siempre llevan la razón)' (2012), las comparsas infantiles 'Los inspiraos' (2013), las chirigotas juveniles 'Los Nachos' (2014) y 'Este año nos separamos' (2015), el cuarteto juvenil 'Un gallo lo tiene cualquiera' (2016) y la comparsa juvenil 'Hasta aquí llegó la broma' (2019).

En la pasada edición, la chirigota del Centro Ibarburu se quedó en semifinales con 'Amigos de Guinness'. Anteriormente, consiguió el primer premio en 2023 con 'Vuelven las más... carillas' y el segundo premio en 2024 con 'Chirigoteros desde la cuna'.