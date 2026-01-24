Comparsa 'Los señalaos' en el COAC 2026

EL TIPO. Alegoría de personas señaladas. LAS COPLAS. Señalados porque no se callan. Opiniones contra las injusticias que les hacen ser la diana y el blanco perfecto. La comparsa del Mazita repite en el Concurso del Gran Teatro Falla con una endeble propuesta que acaba cumpliendo con su propósito de poder cantarle a todo, lo que hace que la idea no pueda tener el cuerpo suficiente para separarse del resto del pelotón de la modalidad. Un repertorio previsible en su concepción al que tampoco le favorece la gran cantidad de excesos que comete el grupo, con una potencia desaforada en todas las coplas. Puño al cielo y revolución en la presentación, en la que el personaje toma forma como un inconformista señalado y maltratado por su forma de pensar, haciendo ya el primer repaso de temas recurrentes. Pasodobles que se hacen eternos por la gran cantidad de giros que tiene la música, enredándose especialmente en su final. Al menos, saben emplear el tipo en la primera letra al cantarle a todos los señalados de Andalucía a lo largo de la historia, citando a Fermín Salvochea, Blas Infante, Caparrós, Lorca o Carlos Cano, entre otros, para pedir que luchemos por nuestra tierra. Se pasa de originalidad la segunda letra al denunciar el genocidio de Palestina a partir del montaje del Belén en su casa por Navidad, por lo que la crítica cae en el olvido por la forma que toma. Dos cuplés que solo sirven para llevar al estribillo. Mucha moral en el primero al decir que si no pasan a cuartos es porque son de fuera. También previsible el segundo a un congreso lleno de políticos para solucionar el mundo, por lo que habría que pegar un petardazo allí para arreglarlo. Entra de todo en un popurrí tedioso.

La comparsa del Mazita participará en este 2026 por segunda vez en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz. Tras la primera experiencia de la pasada edición con 'Luna llena', en el próximo COAC estará presente con 'Los señalaos'.

En esta ocasión, Manuel Márquez Vela el Mazita estará acompañado en la autoría de letra por Manuel Vázquez Coronado el Maza.

Aunque el resultado en Cádiz no fue del todo satisfactorio en la pasada edición del COAC al quedarse en la fase preliminar, en la provincia de Sevilla consiguió el primer premio en los concursos de Burguiillos y Los Molares. Asimismo, en Mérida conquistó el cuarto premio, siendo el Carnaval Romano una fiesta que las agrupaciones andaluzas no suelen explorar.

Con todo, el objetivo de este grupo sigue siendo ir cogiendo tablas en el Falla.

En 2025

En la pasada edición del Concurso del Gran Teatro Falla, la comparsa 'Luna llena' no superó la primera fase, quedando en 42ª posición con 157,96 puntos.

