El cartel de la chirigota 'Los de la tribu de al lado'.

José Miguel Choza regresa a la modalidad de chirigotas en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz de 2026 tras un año de ausencia. Realmente, son dos años fuera de la chirigota, ya que en 2024 participó con la comparsa 'La comparsa de Doña Cuaresma', que no llegó a superar la primera fase. En esta edición, concursará con 'Los de la tribu de al lado'.

Antes de convertirse en autor, José Miguel Choza fue componente de grupos como las comparsas de José Luis Bustelo o Antonio Martínez Ares, o la chirigota de Juan Manuel Braza Benítez el Sheriff. En 2008 sacó 'Los proscritos (regalos y pastelitos)', consiguiendo el pase a cuartos de final.

Durante estas casi dos décadas, Choza ha superado habitualmente el primer corte. Incluso, ha llegado a entrar en semifinales con 'Los creadores SA' (2011), 'Los del Aragón, resurgiendo del cajón' (2013) y ¡Qué penita de concurso!' (2017). También pasó a semifinales en 2022 con 'Los COAC toys', aunque en un contexto diferente al tener el certamen postpandemia solamente tres fases.

Con todo, el objetivo de esta chirigota es volver a recuperarle el pulso al Concurso del Falla, sobre todo tras dos propuestas como 'Los padres de ella' y 'La comparsa de Doña Cuaresma' que se quedaron en preliminares.

En 2023

En el Concurso del Gran Teatro Falla de 2023, la chirigota 'Los padres de ella' quedó en 24ª posición con 162,95 puntos.