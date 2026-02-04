Coro '¡Qué pechá de paja!' en el COAC 2026

EL TIPO. Animales de la granja. LAS COPLAS. Vacas, ovejas y cerdos que llegan al Falla haciendo pasacalles en piragua a causa del mal tiempo, pero en los camerinos les dan agua. El Coro Chirigotero no consigue enganchar en su segundo pase debido a que el humor, que es su principal base, no funciona a pesar de la gran cantidad de pamplinas que salpican su popurrí. Sin embargo, todos los recursos son facilones, por lo que no cuajan. Al menos, la impronta en escena deja una imagen simpaticona desde la presentación, muy destinada al público infantil. Las letras de los tangos, con una música a la que le falta pellizco, siguen la misma tónica al desarrollarse sin excesivas complicaciones. Juegan con el punto emocional de la primera letra, en la que solo resalta esta intención, a María, una mujer que se cura del cáncer, por lo que le dicen que le dé fuerte y que “reviente la campana”. Una historia de alegría por un final feliz que sirve para olvidar “los momentos amargos”. Muy corrientita en su desarrollo, y con un puntito concursero, la segunda copla en recuerdo de “las noches de gloria” del Concurso del Falla. Una letra que sirve simplemente para hacer un repaso de las agrupaciones más recordadas de los años 80 y 90, preparando el terreno de su verdadera intención, que no es otra que homenajear en los versos finales a Selu García Cossío. Pinchan en los cuplés, que deberían ser su punto fuerte. Algo vistos y previsibles los dos chistes. En el primero, al hablar de los animales adoptados, acaban diciendo que su vecino lleva dos años “apadrinando a los camellos de mi barrio”. Muy antiguo el bastinazo del segundo al estiramiento del pellejo que se hace su suegra, por lo que el sobaco “le huele a chocho”.

El tipo. Los animales de una granja. Las coplas. Mucha paja en el escenario, pero para que los animales de la granja puedan comer. El Coro Chirigotero cambia completamente de tercio en el tipo para afrontar una idea mucho más blanca en lo humorístico. Unos animales de la granja que sirven, como suele ser habitual, para salpicar todo el repertorio de grandes pamplinas. Un estilo agradable que, sin embargo, solo se queda en eso al no tener tanto efecto los golpes, que es de lo que vive este grupo, aunque algunas ocurrencias sí funcionan. Un desarrollo muy irregular que hace que solo se quede en simpático. Le cuesta arrancar a la presentación por un humor muy simplón al hablar de los animales, destacando solo el inicio cuando dicen que están acojonados porque hay una loba –la que sale con Bienvenido– en camerinos. Tango sencillo, alegre y sin grandes complicaciones. No llegan muy lejos con las letras. En la primera, por hacer una definición del propio tango, por lo que se alegran del “bendito día” en el que sacaron la guitarra para componerlo. Muy previsible la segunda al comparar a los animales de la granja con los políticos. Corrientitos los dos cuplés. Algo más flojo el primero a la visita del Nazareno al Puerta del Mar, ya que si hubiera ido a Urgencias solo podría haber entrado con un acompañante. Algo mejor elaborado el segundo al libro del rey emérito Juan Carlos I, que al hablar de la reina Sofía dice que “la quería, la quería, la quería”. Popurrí sin grandes pretensiones en el humor, salvándose solo por la cuarteta de la barbacoa y el epílogo con el lobo.

La previa

El Coro Chirigotero, liderado por José Manuel Valdés, mantuvo inalterable su estilo en su regreso al Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz con 'Este coro es la polla', lo que le valió el pase a cuartos de final gracias a un descaro y una intención humorística que le diferencia del resto de su modalidad. En la edición de 2026 volverá a participar con '¡Qué pechá de paja!'.

En la autoría, además de Valdés, volverán a estar presentes Cesáreo López y José Manuel Martínez Sierra el Taka, encargándose este último de la música. Se cae de este proyecto Felipe Marín, que realizará la letra del coro 'Los caletarios', uniéndose Juan Antonio Díaz Dota como coautor de la música.

Como formación, el Coro Chirigotero nace en el año 2013 con 'Ve lavándote el culito que voy parriba', con letra de Juan Manuel Braza Benítez el Sheriff y música de José Antonio Fernández el Habichuela. Al año siguiente, José Manuel Valdés se incorpora a este grupo para sacar 'Las mayoret de edad'. A partir de ahí, y con diferentes colaboraciones y autores de música, la trayectoria de esta agrupación prosigue con 'Tira a Juanillo por el patinillo' (2015), 'En el nombre del pádel, del pijo y del espíritu Franco' (2016), 'Los que mueren por salir con el gordo' (2017), 'Los nostálgicos de la transición' (2018), 'Siguiendo tu pasos, Cádiz' (semifinalista en 2019), 'Manos arriba!!' (2020) y el ya citado 'Este coro es la polla' (2025).

La actual es la segunda etapa corista de José Manuel Valdés, siendo mucho más exitosa la primera que abrió en 2001 con Emilio Gutiérrez Cruz el Libi y Manolo Guimerá. Con ellos sacó 'Muerte al gordo (entre Comillas y Argüelles), cuarto premio en aquella edición. Ya solo con Guimerá siguió su camino con 'Www.nosvemosenlaplaza.com... fianza' (cuarto premio en 2003), 'Mira qué papeleta... seguimos dando la lata' (2004), 'Coro mixto Recuerdo de Cádiz' (cuarto premio en 2005), 'Este año nos saltamos la regla' (2006), 'El show de los Men-brillos' (2007), 'Los del portal de Jerez' (2008), 'Los que mueren por la pipa de la Paz... de la Pepi, de la Paqui y de la Pilar' (tercer premio en 2009) y 'Mirando por Cádiz' (2010).

Por su parte, el historial de Cesáreo López Díaz como autor antes de incorporarse a este coro se centra en chirigotas como 'Mi viejo barrio' (1996), 'Las gárgolas' (1997), 'De pura lana virgen' (1998), 'El adobo del gallego' (1999) y 'Los dorados quieto y parados' (2000). Por último, José Manuel Martínez Sierra el Taka tiene una amplia trayectoria como autor y componente de chirigotas y comparsas. En la modalidad de coros, su historial anterior se centra en los coros de La Salle Viña 'El tercio de Cádiz' (2007), 'Lo que yo te diga' (2008) y 'La jarca de Manué' (2009). En este 2026, se centrará solo en esta agrupación tras realizar en la pasada edición parte del repertorio de la chirigota 'Los cenadores rumanos'.

En 2025

En la pasada edición del Concurso del Gran Teatro Falla, el coro 'Este coro es la polla' llegó a cuartos de final, quedando en 10ª posición con 191,57 puntos.

