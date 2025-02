Cádiz/El tipo. La despedida de soltera de la Chari. Las coplas. Otra noche de juerga para celebrar que la Chari se casa. Con un tipo sin grandes pretensiones y que se presta a los recursos fáciles, el coro del Valdés mantiene la línea del primer pase, con un repertorio en el que falla su principal aliciente, que es el humor, por lo que la propuesta no termina de coger cuerpo, aunque lo intentan avanzando en el estriptis de los boys en el popurrí y amenazando con que la Chari será quien se desnude en su pase de semifinales, una decisión que está ahora mismo en manos del jurado. Con una música sin grandes complicaciones, cantan dos tangos desiguales. Desaprovechan la primera de las letras para contestar a las críticas que recibieron por su actuación de preliminares, lo que a su vez es síntoma de falta de autocrítica y de copla efímera. Aseguran que “nos pusieron como los trapos” y que, incluso, se rozó el insulto, llegando a ser “más ofensivo” que lo que el coro cantó. Por ello, se quejan de que ya no saben qué cantar en el Falla y de la autocensura de los grupos, un tema más que discutible. Mucho mejor el segundo a la historia de su padre y los recuerdos que tiene de su juventud, lo que sirve para decir que en la memoria de los mayores están “los cachitos de un Cádiz viejo que un día con ellos se marchará”. Mejoran levemente con los cuplés de esta fase. De la tanda de cuatro destacan el primero a Eurovisión, que no lo volverá a ganar España hasta que lleve a ‘Los cleriguillos’ y el segundo a la obsesión de su hijo con la droga y los futbolistas Raya, Porro y Camello.

Regular

Preliminar

Coro, Este coro es la polla - Preliminares

El tipo. Una despedida de soltera. Las coplas. La Chari se casa, por lo que sus amigas le montan una despedida de soltera. El coro de Valdés regresa al Falla fiel a su estilo. Sin embargo, con un tipo que se presta al bastinazo, la principal pata de este coro se cae a lo largo de todas las coplas por la escasez de golpes reseñables. Poca chicha en una presentación en la que el humor no arranca al presentar a las amigas de la Chari. Se salva la música del tango, que es alegre en su inicio y con algo de potencia en el remate. Primera letra de trámite para defenderse de los que a estas alturas les siguen acusando de ser un chiricoro y les dicen que no son dignos de la modalidad, a lo que responden que se toman en serio a “su majestad”. Mejor la segunda, en la que una abuela quiere que su nieta “vuele en libertad” por el machismo que ella sufrió de su marido. Pinchan en los cuatro cuplés a Raphael, las manicuras, las luces de Navidad y el Lacio. A pesar de que plantean la historia de la despedida, los chistes pasan desapercibidos en el popurrí excepto cuando los boys hacen un estriptis.

regular

Previa

El coro de José Manuel Valdés regresa al Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz de 2025 cinco años después de su última participación. Antes de la pandemia, concurrió con 'Manos arriba!!', llegando a cuartos de final. Desde aquella fecha, ha estado en el dique seco, entre otros motivos, por los problemas para reorganizarse tras el parón obligatorio. En esta edición, concursará con 'Este coro es la polla'.

En el pasado Carnaval, aunque no participó en el COAC, sí estuvo en la calle con 'La chunga perfecta'. Junto a él, seguirá Cesáreo López Díaz, autor de chirigotas reconocidas como 'Mi viejo barrio' (1996) o 'Las gárgolas' (1997), como coautor de la letra. Se suma Felipe Martín Mariscal, que regresa a la categoría de adultos seis años después tras participar en 2019 con la chirigota 'Las momias de güete pa gua en la mutua' y la comparsa 'La atalaya de los canallas'. En esta modalidad, su última participación fue en 2017 con 'Arría la carná'. La música será de José Manuel Martínez Sierra el Taka, quien ya tiene experiencia en la modalidad con los coros 'El tercio de Cádiz' (2007), 'Lo que yo te diga' (2008) y 'La jarca de Manué' (2009).

Valdés abrió un nuevo estilo de coro junto al Libi con 'Muerte al gordo (entre Comillas y Argüelles)' en el año 2001, consiguiendo el cuarto premio con una puesta mucho más humorística y que rompía con la seriedad habitual de la modalidad. Tras él, llegaron con este mismo grupo 'Www.nosvemosenlaplaza.com... fianza' (cuarto premio en 2003), 'Mira qué papeleta... seguimos dando la lata' (2004), 'Coro mixto Recuerdo de Cádiz' (cuarto premio en 2005), 'Este año nos saltamos la regla' (2006), 'El show de los Men-brillos' (2007), 'Los del portal de Jerez' (2008), 'Los que mueren por la pipa de la Paz... de la Pepi, de la Paqui y de la Pilar' (tercer premio en 2009), 'Mirando por Cádiz' (2010).

En 2014, abrió una segunda etapa corista junto a José Antonio Pérez el Habichuela con 'Las mayoret de edad'. Con este mismo grupo también concurrió con 'Tira a Juanillo por el patinillo' (2015), 'En el nombre del pádel, del pijo y del espíritu Franco' (2016), 'Los que mueren por salir con el gordo' (2017), 'Los nostálgicos de la transición' (2018), 'Siguiendo tu pasos, Cádiz' (2019) y 'Manos arriba!!' (2020).