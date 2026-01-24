Comparsa 'Lxs invencibles' en el COAC 2026

EL TIPO. Soldados en el caballo de Troya. LAS COPLAS. Una tierra en la que suenan tambores de guerra por febrero. La comparsa de Bea Aragón y Tamara Beardo comienza su propio camino con un repertorio que deja sensaciones encontradas al tener el tipo poca presencia en las coplas, que se acaban centrando en gran parte en un piropo a Cádiz, bien escrito pero que acaba desconectando frente a lo que muestra. Sí enseñan más los dientes en una presentación más rotunda, en la que el caballo de Troya, el principal elemento de la idea, tiene una leve presencia al mostrar la batalla de cada año por Carnaval, una fiesta por la que se desbocan. Muy reconocible la música del pasodoble, manteniendo la línea de años anteriores a pesar de la renovación de un grupo que suena bastante bien. Dos letras con mensaje, aunque con una estructura en dos partes que se diferencian demasiado. Sucede en la primera con un bello piropo a Cádiz que se acaba transformando en una crítica por la situación de la vivienda en la ciudad. Más rotunda y directa –quizás demasiado– la segunda a Rafael Zornoza, en la que dicen que, si Dios es “digno y justiciero”, esperan que “le meta fuego”. Dos cuplés que desbarran con el mismo remate al mandar a cierto sitio a los entendidos que hablan de las comparsas mixtas y a los que les critican por cantar borderíos. El popurrí no toma la fuerza que pide el tipo hasta su cierre.

Aceptable

La previa

La comparsa liderada por Tamara Beardo, con una trayectoria casi impecable desde que se creara en 2023 con 'La tía de la tiza', se dividirá en dos para el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz de 2026. Por un lado, estará gran parte del grupo con nuevos autores, que concursará con 'La marea'. Por el otro, Tamara se lanza a componer la música de 'Lxs invencibles', contando con la letra de la escritora Bea Aragón y la barbateña Mari Charo Suárez Varo.

De esta forma, este será el grupo que seguirá la senda creativa de años anteriores, en los que esta comparsa ha pisado las semifinales con la ya citada 'La tía de la tiza' (2023), 'La chirigotera' (2024) y 'La chulita' (2025). La gran diferencia estará en la música, que en esta ocasión no la realizará José María Barranco el Lacio, que casualmente será jurado de comparsas en el COAC 2026. Esta responsabilidad la asume Tamara Beardo por primera vez.

Por su parte, 'Lxs invencibles' será la segunda comparsa en adultos de la escritoria Bea Aragón. Anteriormente, también ha aportado las letras de las comparsas juveniles 'Brujas' (tercer premio en 2020) y 'Masa madre' (tercer premio en 2022). En cuanto a Mari Charo Suárez, regresa a este grupo tras no estar presente en la pasada edición. Antes de esta comparsa, su trayectoria se ha centrado en Barbate con comparsas como 'Cosiendo coplas' (2006), 'La buena vida' (2007), 'A contracorriente' (2008), 'A la mar, Carmela' (2009), 'Divas' (2010) y 'Juana' (2011).

En 2025

En la pasada edición del Concurso del Gran Teatro Falla, la comparsa 'La chulia' llegó a semifinales, quedando en 10ª posición con 448,18 puntos.

Comparsa, La chulita - Preliminares