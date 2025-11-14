Alcalá de Guadaíra es una de las localidades de la provincia de Sevilla con una mayor tradición carnavalera y que más grupos aporta al Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz. En este 2026, un total de nueve formaciones estarán sobre las tablas del coliseo gaditano.

La gran novedad es la explosión de las agrupaciones de la cantera en esta población, fruto del trabajo que está realizando la Escuela Municipal del Carnaval. Ya en 2025, por primera vez vino desde Alcalá de Guadaíra una comparsa juvenil bajo el título de '¡Adelante, mis valientes!'. En esta edición, vendrán desde esta localidad sevillana tres conjuntos de la cantera.

Uno de ellos es la comparsa infantil 'El barrio del arte', que se estrenará en el Falla. La letra, la música y la dirección aparecen firmadas por la agrupación, por lo que no existen referencias de años anteriores.