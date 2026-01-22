Comparsa 'Los mariposas' en el COAC 2026

EL TIPO. Mariposas. LAS COPLAS. Libres y vulnerables como las mariposas. La comparsa de Punta Umbría regresa al Concurso con una actuación en la que sobresalen la interpretación de un grupo que suena muy bien y el apartado musical frente a una idea que tiene menos recorrido en lo literario. La libertad del vuelo de las mariposas protagoniza la presentación para mostrar una idea fantasiosa. En una actuación complicada por el duelo que sufre Punta Umbría, sobresale la letra del primer pasodoble al accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba). Una letra bien llevada y metida en muy poco tiempo a la tragedia en “la noche más dura del invierno” que, sin embargo, acaba con el manido “el pueblo salva al pueblo”. Lucen menos los exabruptos de la segunda letra contra los políticos por “chulos de mierda, falsos, corruptos y ladrones”. Muy por debajo del pase los dos cuplés a Pedro Sánchez, que ya no tiene ni un amigo en Balay; y a Jorge Javier Vázquez y lo que no podrá hacer tras operarse los labios.

Aceptable

La previa

Punta Umbría es una localidades de la provincia de Huelva que, junto a la capital onubense, mayor presencia ha tenido en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz desde que en el año 1986 desembarcara por primera vez con la comparsa 'Caballeros de fortuna', del gaditano Manuel Pérez Moreno. 40 años después, volverá a estar presente en el certamen de 2026 de la mano del grupo de la Peña Los Futuristas, que regresará tras un año de ausencia con 'Los mariposas'.

Como formación, esta será su tercera participación en el COAC gaditano, aunque sus autores tienen una larga trayectoria en la fiesta, tanto en Huelva como en Cádiz. La Peña Los Futuristas se crea en el año 2013, siendo una de las comparsas más relevantes de la provincia de Huelva, con premios tanto en el Carnaval Colombino como en el Carnaval de la Luz. Así, tras varios años participando solo en los concursos onubenses, en 2020 dio su primera salto con 'Los caracoles', una comparsa que dejó muy buenas sensaciones en su pase por las tablas del Falla y que estuvo a punto de entrar en cuartos de final. Su segunda y última participación fue en 2024 con 'Los refugiados', con un repertorio y un conjunto que supieron mantener el nivel, aunque clasificatoriamente quedó algo más alejada del primer corte. Con todo, consiguió el primer premio en Punta Umbría y el segundo premio en Huelva. En 2025, esta comparsa decidió tomarse un descanso, por lo que en este 2026 vuelve con fuerzas renovadas y como una seria aspirante a entrar en la segunda fase del COAC.

El autor de la letra seguirá siendo José Manuel Soto López, quien ha participado en Cádiz en diferentes etapas. Su estreno fue en el año 1993 con la comparsa 'El patito feo'. En 2002, formó parte de la autoría de la comparsa de la Peña La Tarantela, el grupo más veterano y mítico del Carnaval de Punta Umbría, con 'Vida o muerte'. De hecho, esta agrupación fue la que abrió la veda en Cádiz con comparsas de nivel como 'Maestros toneleros' (1989), 'Compadres' (semifinalista en 1990), 'Ropavejeros' (1991), 'La otra orilla' (12ª en 1992), 'Carretera y manta' (1993) o 'De museo' (1996).

Con la Peña La Tarantela, junto a Francis Tinoco como autor, consiguió el pase a las semifinales en 2007 con 'El desembarco de la chirla', mientras que en 2008 pasó a cuartos con 'La cárcel de febrero' (2008). Su última participación con este grupo fue en 2011 con 'El capitán de la playa', que no corrió la misma suerte.

Por su parte, la música será de Alejandro Rodríguez Ferrera Ale de Huelva, quien ya lleva algo más de una década participando como componente y director de agrupaciones de Cádiz. Así, en este 2026, seguirá siendo el director de la comparsa de Germán García Rendón, que concursará con 'OBDC. Me quedo contigo!!'. Además, hará la música de la chirigota 'Los que lucha por su sueño (los narcolépticos)' y la comparsa 'La conexión'.

En 2024

En el Concurso del Gran Teatro Falla de 2024, la comparsa 'Los refugiados' quedó en 29ª posición con 168,03 puntos.