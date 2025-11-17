Cuarteto infantil 'Escuela Pública Caimán'

Tras la buena experiencia en la pasada edición, Manuel Torres González, hijo del mítico sastre del coro de La Salle Viña Manuel Torres Vera, volverá a presentar un cuarteto infantil en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz de 2026. Este se llamará 'Escuela Pública Caiman'.

En 2025, consiguió el tercer premio con 'Abracadabra... ¡de cachibú de cachivaca!'. La principal novedad estará en la autoría de la música, que la realizará David Mendoza, componente del grupo Los Vivos y de chirigotas callejeras, además de haber pertenecido en sus inicios a la chirigota de José Antonio Vera Luque. Como referencias en la cantera como autor, cuenta con las chirigotas 'Los últimos del bombo' (juvenil en 2002) y 'Aquí huele a tigre' (junior en 2003).

Por su parte, Manuel Torres tiene en su haber en la cantera la autoría del cuarteto infantil 'Alto el fuego' (primer premio en 1998).