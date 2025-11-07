Cuarteto 'La pandilla inclusiva'

El Cuarteto Inclusivo cumple en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz de 2026 su tercera participación. Lo hará bajo el título de 'La pandilla inclusiva'.

Al frente de este grupo volverá a estar Álvaro Galán, quien lleva ya varios años haciendo una enorme labor para la inclusión de personas con diversidad funcional. Esto se demuestra con un cuarteto que en sus dos actuaciones anteriores se ha ganado el cariño del público.

La primera experiencia, de la que parte este cuarteto, data de 2019, cuando la chirigota 'La perla del Caribe', de Afanas El Puerto, actuó como agrupación invitada en una función de semifinales.

A partir de ella, Álvaro Galán se lanzó a hacer un cuarteto inclusivo con 'Merda, merda, mucha merda', formando parte de él componentes del grupo de teatro Diversamente-Diverso de Afanas El Puerto. Cinco años después, en la pasada edición, repitió con 'Inclusión o victoria'.

Una vez superados los nervios de los estrenos y con la experiencia suficiente, a buen seguro que este cuarteto sabrá llevar su arte a las tablas del Falla.

En 2025

En el pasado Concurso del Gran Teatro Falla, el cuarteto 'Inclusión o victoria' no superó el primer corte, quedando en tercera posición con 161,30 puntos.

Cuarteto, Inclusión o victoria - Preliminares