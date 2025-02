Cuarteto 'Inclusión o victoria'

Cádiz/el tipo. Evasión o victoria, pero en Cádiz. las coplas. Los alemanes invaden Cádiz por Carnaval, la mejor época del año para hacerlo porque los gaditanos están de fiesta. Por ello, el General Calvo y Sinpeine se convierte en el líder y mandatario de la ciudad. El cuarteto inclusivo de El Puerto demuestra el enorme trabajo que realiza para integrar en la sociedad a personas que sufren diversidad funcional. En este caso, preparando un repertorio para presentarlo de forma digna en las tablas del Falla. Aunque le cuesta arrancar, poco a poco van apareciendo algunos golpes para comenzar a venirse arriba con la historia de la invasión de los alemanes y la propuesta de realizar un partido de fútbol para destensar el ambiente entre soldados y prisioneros. Así, estos prisioneros no se defienden porque no tienen dinero para la gasolina de los tanques, por lo que venden los tanques para comprar la gasolina. También le sacan el lado bueno a la invasión, ya que todos los gaditanos están por fin viviendo juntos en su tierra metidos en los barracones. Aparece el soldado Coñeta, al que no encuentran porque estaba pasando la ITV. Al final, se ríen del general al decir que tiene la cabeza como un felpudo. La defensa a las personas que sufren diversidad funcional y su hartazgo por cómo les llama la sociedad protagoniza el primer cuplé. El segundo se sale de la línea de la actuación al hablar de la figura del asistente de las agrupaciones de Carnaval. Regresan a su senda en el popurrí, en el que reclaman salir en las Gadicards.

regular

La previa

Cinco años después de la magnífica experiencia vivida en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla con el cuarteto 'Merda, merda, mucha merda', Álvaro Galán vuelve a ponerse al frente de un conjunto de cuarteteros del grupo de teatro Diversamente-Diverso de Afanas El Puerto para presentarse al certamen de coplas con 'Inclusión o victoria'.

Al igual que sucediera en 2020, con este cuarteto se quiere dar un ejemplo de inclusión de las personas con diversidad funcional. Para llegar al Falla, detrás habrá mucho trabajo para la memorización de la parodías, los cuplés y el tema libre. Sin duda, con ellos se vivirá uno de los momentos más especiales del COAC 2025.

El origen de este cuarteto está en el año 2019, edición en el que la agrupación de Afanas El Puerto 'La perla del Caribe' fue invitada a una de las semifinales del Concurso del Falla. Una experiencia que fue inolvidable para sus componentes y que ha provocado que se presenten al COAC con todas las de la ley.