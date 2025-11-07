Comparsa 'Las taradas'

La comparsa sevillana de Javier Vargas, componente y compositor del grupo La Dstylería, volverá a intentarlo en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz tras una primera participación en el que se notó la inexperiencia del grupo en escena, como suele suceder siempre con los inicios. En este 2026, concurrirá con 'Las taradas'.

De primeras, el nombre de la comparsa invita a pensar en que se producirá un cambio de rumbo importante respecto a 'Viaje a la vida', la idea con la que este conjunto se estrenó en el Falla.

Así, dentro de este viraje, contará con un nuevo autor de letra. Rafael Mora sustituirá en esta función a Jesús Martínez Suso. Esta es la segunda vez que Mora y Vargas coinciden en una agrupación, ya que en 2012 hicieron la chirigota 'El padre Carrasco y las niñas que dan asco'.

En cuanto a Mora, su experiencia se centra en exclusiva en el coro de Sevilla, para el que hizo la letra de 'Los mercaderes' (cuartofinalista en 2015), 'La guardia de la noche' (2016) y 'Los del Río' (2017).

Por su parte, Javier Vargas también ha participado con las chirigotas 'Una despedida loca perdida' (2008), 'Los contra-altos' (2009) y 'Los que mueren por el día 10' (2010), todas ellas de San José de la Rinconada.

En la pasada edición del Concurso del Gran Teatro Falla, la comparsa 'Viaje a la vida' no superó el primer corte, quedando en la 56ª posición con 108,12 puntos.

