Chirigota juvenil 'Los tímidos (al ataque con tomate)

La chirigota juvenil del Corralón sumará en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz de 2026 su segunda participación. En la pasada edición, consiguió el cuarto premio con 'El terror de La Caleta, de Cadi, Cadi'. En esta ocasión, concurrirá con 'Los tímidos (al ataque con tomate)'.

Para este año, este grupo contará con dos novedades importantes. La primera es la llegada como músico de Manolín Gálvez, que será el encargado de hacer el pasodoble. La segunda es la colaboración con esta chirigota de David Márquez Mateos Carapapa. Junto a ellos, también hay que sumar la experiencia en la cantera de Marcos Nogueroles, por lo que el objetivo es mejorar la posición de 2025.