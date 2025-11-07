Comparsa 'Las muñecas'

La comparsa de Roberto Fabio Gómez y Pepe Juan Pastrana consiguió en la pasada edición del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz recuperar su lugar en la fase de cuartos de final con 'La mala'. En esta edición, intentará, al menos, revalidar este lugar con 'Las muñecas', aunque con el objetivo de presionar a los grupos que habitualmente están en semifinales.

Como novedad, este grupo suma oficialmente a Carolina Mateo y Aroa Gómez como coautoras de la letra y la música, respectivamente, lo que es un importante paso para darle más visibilidad a la mujer en la fiesta e ir sumando nuevas autores que aporten su voz en el Falla.

En 2026, esta comparsa cumplirá su quinto aniversario en el certamen de coplas gaditano. Este grupo surgió de la pandemia con 'La creadora', que no superó el primer corte del COAC de la primavera. Sí lo consiguió al año siguiente con 'El veneno del rincón', en lo que fue un homenaje muy personal de Rober a su padre Pepe y el Bar Los Pabellones. El recuerdo a las cigarreras de 'Cádiz puro' en 2024 no obtuvo el refrendo del jurado al quedarse en preliminares, cerrándose el círculo con los cuartos de final de 'La mala' en 2025.

Esta no será la única agrupación conjunta de Rober Gómez y Pepe Juan Pastrana para 2026, ya que también están preparando la chirigota 'Los Robins'. Además, Pastrana también presenta su comparsa 'La última noche', el coro 'La marinera' y la chirigota juvenil 'Las eurovisivas'.

En la pasada edición del Concurso del Gran Teatro Falla, la comparsa 'La mala' llegó a cuartos de final, quedando en 14ª posición con 216,30 puntos.

