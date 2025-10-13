Comparsa 'Los trapos'

El bosqueño Horacio Calvillo y el gaditano Manuel Barragán vuelven a reencontrarse en una comparsa tras su última participación juntos en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz. Lo harán en un contexto diferente, aunque parecido, ya que ambos autores compartieron repertorios de la comparsa de Ronda. Ahora, lo harán en El Bosque, que en su tercera participación en el COAC presentará 'Los trapos'.

En 2023, Calvillo y Barragán cerraron la etapa de la comparsa de Ronda, de la que bebe la actual de El Bosque, con 'Los carnavaleros', no llegando a superar el primer corte. Anteriormente, también realizaron conjuntamente el repertorio de 'El arrecife', cuartofinalista en 2019.

Como la comparsa de El Bosque, este ciclo lo abrió Horacio Calvillo con Marcos Nogueroles en 2024 con 'Los maestros', quedándose en la primera suerte. Al año siguiente, corrió la misma suerte con 'Albarracín, la aldea escondida'.

Horacio Calvillo fue durante muchos años uno de los puntales de la comparsa de Ronda, consiguiendo en varias ocasiones el pase a cuartos de final. Así, fue autor de las comparsas 'A flor de piel' (2009), 'Entre las flores' (cuartofinalista en 2010), 'Los fieras' (2012), 'El viejo escaparate' (2013), 'Los cantores' (cuartofinalista en 2017), 'Los encantadores' (2018), ‘El arrecife’ (cuartofinalista en 2019) y ‘Los caricatos’ (cuartofinalista en 2020) y ‘Los carnavaleros’ (2023). También ha sido componente de comparsas gaditanas como ‘Los gallitos’ (2014), ‘Los borregos’ (2015), ‘Los arqueros’ (2016), ‘Los depredadores’ (2017) o ‘Los incontrolables’ (2018).

Por su parte, Manuel Barragán fue en la pasada edición del COAC el director de la comparsa 'Los wonderful', de Fran Quintana. Anteriormente, también dirigió las comparsas 'La comparsa perfecta' (2014), 'Lobos' (2015) y 'Los irresistibles' (2016), todas ellas de Juan Fernández. Como autor, además de las ya citadas 'El arrecife' y 'Los carnavaleros', ha participado en solitario con la comparsas 'Los últimos poetas' (2020) y 'Los tornados' (2022).

En 2025

En la pasada edición del Concurso del Gran Teatro Falla, la comparsa 'Albarración, la aldea escondida' no superó la fase preliminar, quedando en 41ª posición con 158,25 puntos.

Comparsa, Albarracín, la aldea escondida - Preliminares