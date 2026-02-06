Comparsa 'La condená' en el COAC 2026

EL TIPO. Marineros en un barco a la deriva. LAS COPLAS. Una tierra que vive condená por todos los problemas que arrastra. Una barca que la manejan a la deriva. La comparsa de Chiclana regresa a los cuartos gracias a un repertorio muy reivindicativo y andalucista, y la enorme impronta que le da en escena la presencia de Antonio García el Alemania, que hipnotiza en el centro de la escena con su forma de interpretar y de cantar. Una impronta que está muy presente en el pasodoble, con un quejío en el tramo central que evoca a otra época, y en el estribillo. Un repertorio que, aunque tiene altibajos, corrobora que no está de más en esta fase. Irregulares los dos pasodobles. Aunque coincide el enfoque con otra letra que ya se ha cantado en este Concurso del Falla, resalta el primer pasodoble al 4 de diciembre, día en el que se asesinó a García Caparrós en Málaga y en el que Ana Orantes explicó en televisión que era una mujer maltratada. Una coincidencia que sirve de base para recordar que su muerte impulsó la Ley contra la Violencia de Género, por lo que su sangre se derramó “para que vivieran otras mujeres”. Más cuestionable el tratamiento de la segunda copla al accidente ferroviario de Adamuz, sobre todo por un remate extremadamente populista que recurre al camino más fácil posible al echarle la culpa a un error de un “Gobierno tan miserable”. Así, el relato lo hacen con la historia de una víctima que se marcha de Andalucía en busca de su futuro, mientras que su familia esperaba una llamada en la que les “diría la nota y el futuro que le esperaría”, pero esa llamada fue para anunciarles su muerte. Muy flojitos los dos cuplés. En el primero, un tanto escatológico, dicen que en la edad media había que recibir a la gente importante con un pedo, por lo que en el barco tienen a cuatro curas y dos marqueses. También a la deriva el segundo a unas pastillitas azules que se toman en el barco, aunque en vez de para colgar una bandera en sus partes solo les sirven para colgar una pulsera.

Aceptable Cuartos de final COAC 2026

Preliminares

EL TIPO. Marineros en un barco a la deriva. LAS COPLAS. Andalucía, una tierra que vive condená a navegar a la deriva. 39 años después, el Alemania vuelve a ponerse al frente de una comparsa, aunque solo sea como componente. Una estampa que emociona por dos motivos. El primero, por una presencia en escena tan cautivadora. La segunda, por un repertorio desgarrador en su reivindicación por la situación de Andalucía. La comparsa de Chiclana recupera la senda perdida en los últimos años con un repertorio certero en algunos momentos y discutible en otros, pero que al menos no cae en la autocomplacencia. Potencia por el mensaje y por la interpretación, algunas veces sin medida, aunque deja sensaciones positivas. El manejo de la barca de Andalucía ya deja una presentación efectista en formas y efectiva en su resolución. El quejío del Alemania en el trío del pasodoble consigue levantar el vello dentro de una buena música. Más críticas en las letras. La primera de ellas también a los problemas de Andalucía, pidiendo que los andaluces lleven “el mismo voto en nuestras manos” para romper con “las cadenas”. Reaparece la crítica a Moreno Bonilla por los cribados del cáncer de mama a partir de los nombres de las mujeres. Flojitos los dos cuplés al libro de Juan Carlos I y a una máquina que pela sola y usan con el Alemania. El contenido crítico mantiene en pie el popurrí.

Si desea visualizar el pase de preliminares de la comparsa 'La condená' puede hacerlo a través del siguiente enlace.

Aceptable

La previa

Antonio García el Alemania, uno de los directores más míticos de la historia del Carnaval de Cádiz, regresará como componente de una comparsa 39 años después de su última participación con 'Pescadores fenicios' (1987), de Enrique Villegas. Lo hará de la mano de su hijo Tomás García Delgado Tommy, que junto a Patricia Andrés realizará el repertorio de la comparsa chiclanera 'La condená' para el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de 2026.

Este será el principal aliciente de un grupo que normalmente solía estar presente en la segunda fase del COAC, pero que en los últimos años se le está resistiendo superar el primer corte. La última vez que lo consiguió fue en el año 2017 con 'Los prodigiosos'. Desde aquella edición, el pase a cuartos se le ha resistido con 'Se buscan valientes' (2018), 'La llave' (2019), 'Cádiz, despierta' (2023) y 'Los gorriones' (2025), estrenándose en esta última los actuales autores de la comparsa de Chiclana.

Como autora en adultos, Patricia Andrés tiene experiencia previa como letrista de las comparsas 'La predicadora' (2022) y 'Los fabricantes' (2024), mientras que en la cantera también escribió para las comparsas infantiles 'Mi pequeño mundo', 'El Carnaval de las promesas', 'Canta', 'El gran show' y 'El jardín de la alegría', y la juvenil 'Comunicando'.

Por su parte, la etapa más destacada de Tomy Alemania como músico es junto al antiguo grupo de Joaquín Quiñones, con Fali Mosquera como director y Francisco Javier Ramírez Chato como letrista, con comparsas como 'Los camballá', 'Los zincalé', 'La manada', 'Los salvajes' y la ya citada 'Los fabricantes'.

El principal puntal de esta comparsa es Antonio de la Llave Alias, que en este 1996 cumple 30 años de su primera participación en adultos con la comparsa 'Zapatones' (1996). En 1998, consiguió pasar por primera vez a semifinales con 'Los hombres de la bicicleta'. Con diferentes autores en estas tres décadas, ha superado el primer corte con las comparsas 'Los amos del mundo' (2001), 'El oro blanco' (2002), 'Carita de trapo' (2004), 'La levantá', (2005), 'El tambor' (2006), 'Los perdedores' (2007), 'Los comecaminos' (2009), 'Los rompecorazones' (2010), 'La hermandad de la buena suerte' (2014), 'El pícaro marinero' (2015), 'Los trimilenarios' (2016) y la ya citada 'Los prodigiosos' (2017).

En 2025

En la pasada edición del Concurso del Gran Teatro Falla, la comparsa 'Los gorriones' no superó el primer corte, quedando en 26ª posición con 174,12 puntos.