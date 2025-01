Comparsa 'Los gorriones'

Cádiz/el tipo. Un ejército de gorriones. las coplas. Pájaros que alzan el vuelo para defender su casa. La comparsa de Chiclana regresa al COAC con un repertorio que, a pesar de su intención reivindicativa, se acaba diluyendo, sobre todo cuando el vuelo acaba perdiendo el rumbo en el popurrí. A eso hay que sumar un grupo que no termina de sonar limpio. Sobresale de toda la actuación la música del pasodoble, sin excesivas complicaciones. Las letras, sin embargo, no entran de lleno en la competición. En la primera, le cantan a su Carnaval, ese que hace que no les importe “si el Concurso está amañado” –una excusa muy repetida– ya que solo sueñan “con cantarte emocionado”. Por ello, marcan las diferencias dentro del COAC al decir que “somos el relleno para que otros compitan”. Mantienen la misma línea en la segunda a su vecina Manuela, relatando todos los momentos de la vida que compartieron en su patio al tratarles como a uno de sus nietos poniéndoles la medalla el día de su comunión o haciendo de peluquera el día de su boda. Un relato que solo sirve para denunciar que ahora la echan de su barrio. Flojetes los dos cuplés, en los que se quedan dormidos en los nuevos cines de El Puerto y juegan a la confusión por dedicárselo a la moda de cantar fuera del Falla, pero al final dicen que esas cosas no se hacen en el tanatorio.

regular

La previa

La comparsa de Chiclana regresa al Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de Cádiz con aires renovados tras un año de ausencia. Tras no conseguir el pase a los cuartos de final con 'Cádiz, despierta', en este 2025 contará con nuevos autores para presentar 'Los gorriones'.

Al frente del repertorio se pondrán Patricia Andrés Olozábal como autora de la letra, mientras que la música correrá a cargo de Tomás García Delgado Tomy Alemania.

Patricia Andrés es una de las pocas autoras que en la actualidad está en activo en el Carnaval gaditano. Tras varias agrupaciones en la cantera como las comparsas infantiles 'Mi pequeño mundo', 'El Carnaval de las promesas', 'Canta', 'El gran show' y 'El jardín de la alegría', y la juvenil 'Comunicando', en 2022 tuvo su primera experiencia en adultos como coautora de letra de la comparsa 'La predicadora'. En 2024, hizo parte de las coplas de la comparsa 'Los fabricantes', llegando a cuartos de final.

Por su parte, Tomy Alemania ya tiene una trayectoria asentada en la fiesta, principalmente junto a Francisco Javier Ramírez el Chato, con quien realizó las comparsas 'Los camballá', 'Los zincalé', 'La manada', 'Los salvajes' y la ya citada 'Los fabricantes'.

En cuanto a la comparsa de Chiclana, esta gira alrededor de Antonio de la Llave Alias, alma mater del grupo como autor y director. De hecho, el recorrido de esta agrupación arranca en 1993 con la chirigota juvenil 'Tenemos el mono', a la que siguieron las comparsas juveniles 'Manazas' (1994) y 'Cazabrujas' (1995). El salto a la categoría de adultos lo da en 1996 con 'Zapatones'. Su evolución fue rápida, ya que en 1998 entró por primera vez en semifinales con 'Los hombres de la bicicleta'.

Este grupo ha sido un habitual en la segunda fase del COAC, ya sea en las antiguas semifinales como en los actuales cuartos de final. Así, el primer corte lo ha superado con 'Los amos del mundo' (2001), 'El oro blanco' (2002), 'Carita de trapo' (2004), 'La levantá', (2005), 'El tambor' (2006), 'Los perdedores' (2007), 'Los comecaminos' (2009), 'Los rompecorazones' (2010), 'La hermandad de la buena suerte' (2014), 'El pícaro marinero' (2015), 'Los trimilenarios' (2016) y 'Los prodigiosos' (2017).